Policiaca

Choca camión de jornaleros en Libramiento de Empalme; hay 6 heridos

El percance sucedió durante la mañana del lunes, cuando el autobús fue embestido por otra unidad de carga

Ago. 18, 2025
Los vehículos resultaron seriamente afectados tras la colisión
Cuerpos de emergencias y corporaciones policiacas se movilizaron hacia el norte de Empalme, tras recibir el reporte de un accidente de tránsito en el Libramiento Carretero.

El incidente fue reportado poco después de las 5:00 horas del lunes, a la altura de la Capilla de la Santa Muerte.

Los vehículos involucrados son un autobús amarillo con negro, que transportaba jornaleros al Campo Guadalupe, en Guaymas, y un camión de una empresa de paquetería.

imagen-cuerpo

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos de Empalme, paramédicos de Cruz Roja y de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), así como agentes de la Policía Municipal, para auxiliar a seis personas que resultaron heridas, mismas que fueron trasladadas a un hospital.

Roke Arballo
Roke Arballo
