Choca camión de jornaleros en Libramiento de Empalme; hay 6 heridos

Cuerpos de emergencias y corporaciones policiacas se movilizaron hacia el norte de Empalme, tras recibir el reporte de un accidente de tránsito en el Libramiento Carretero.

El incidente fue reportado poco después de las 5:00 horas del lunes, a la altura de la Capilla de la Santa Muerte.

Los vehículos involucrados son un autobús amarillo con negro, que transportaba jornaleros al Campo Guadalupe, en Guaymas, y un camión de una empresa de paquetería.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos de Empalme, paramédicos de Cruz Roja y de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), así como agentes de la Policía Municipal, para auxiliar a seis personas que resultaron heridas, mismas que fueron trasladadas a un hospital.