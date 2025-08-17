Catean vivienda en Nogales; hay cinco detenidos

En cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Yorem de la colonia Colinas del Yaqui, en Nogales, personal de la Fiscalía del Estado detuvo a cinco personas, además aseguró armamento y drogas.

Quienes quedaron a disposición del Ministerio Público son Hiram "N", de 40 años; Óscar "N", de 49; Ezequiel "N", de 31; Merary Ayde "N", de 28; y Sara "N", de 67 años.

Durante la diligencia, también fueron rescatados tres menores de edad; una niña de 11 años y dos niños de 13 y 5 años, quienes quedaron bajo resguardo del DIF.

Como indicios, se aseguraron una pistola calibre .22, dos escopetas, calibres 12 y 20, un rifle de madera sin serie ni leyenda, 16 envoltorios con crystal, 36 envoltorios con cocaína y un cartucho marcado "LC23".