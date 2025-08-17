  • 24° C
Policiaca

Arde vehículo al salir de gasolinera en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

El incidente no dejó lesionados, solamente daños materiales de consideración

Ago. 17, 2025
Elementos del Departamento de Bomberos sofocaron el fuego que arrasaba con un automóvil que recién había cargado combustible.

Dicho siniestro ocurrió a las 20:30 horas, a escasos metros de una gasolinera ubicada en calle Norte y bulevar Abelardo L. Rodríguez, en la colonia Cajeme.

La unidad afectada es un sedán Dodge Stratus de color verde oscuro y modelo atrasado, con placas del estado de Sonora.

El fuego inició en la parte posterior, cerca del tanque de combustible, y se propagó tanto al interior como al compartimiento del motor.

En cuestión de minutos, elementos del Departamento de Bomberos controlaron el incidente, sin que se registraran personas heridas, solo cuantiosos daños materiales.

Roke Arballo
