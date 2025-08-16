Vinculan a proceso a un hombre por presunto abuso a una menor en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Enedino "N", de 41 años, a quien se le señala de haber cometido actos deshonrosos en contra de una niña de doce años, a quien presuntamente abusó en varias ocasiones, informó la dependencia gubernamental por a través de un boletín.

De acuerdo con la carpeta de investigación que se abrió para esclarecer el caso, los hechos ocurrieron en diversas ocasiones en un domicilio de un campo ubicado en San Nicolás, en la localidad de Estación Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas.

Las pesquisas llevadas a cabo por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), establecieron que, a principios del mes de agosto de 2024, el imputado, aprovechando la relación de confianza con la víctima, realizó tocamientos de carácter sexual, amenazándola para que guardara silencio.

Se documentó, además, que estas conductas se habrían cometido de forma reiterada desde que la víctima tenía 9 años, afectando gravemente su seguridad sexual y su libre desarrollo.

En la audiencia, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.