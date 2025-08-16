Aseguran a presunto narcomenudista en Bácum

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), logró la captura de Luis Edilberto "N", alias "El Chino", de 42 años, quien es acusado de vender y distribuir droga.

Según el boletín emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la detención se registró a cabo en la calle Benito Juárez y bulevar Revolución, en el municipio de Bácum, al poniente de Ciudad Obregón.

El operativo se realizó en cumplimiento a una orden técnica de investigación, mediante, la cual se llevó a cabo un cateo en el domicilio del imputado; durante la diligencia, se aseguraron 14 envoltorios con droga (cristal), los cuales quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público.

"El Chino", cuenta con antecedentes penales por robo cometido en 2009 y las investigaciones lo vinculan a un grupo criminal que opera en la región, por lo que quedó junto con los indicios, a disposición de la autoridad correspondiente a fin de que se lleven a cabo las audiencias que la ley demanda.

Este caso refrenda el compromiso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) con la lucha contra el narcomenudeo y la desarticulación de grupos delictivos que afectan la seguridad pública en Sonora.