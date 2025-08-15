  • 24° C
Policiaca

Recrudece la violencia en Cajeme; se suma el homicidio de un joven al norte de la ciudad

La violencia en Cajeme cobra otra vida, esta vez un joven de 17 años en Los Amaneceres

Ago. 15, 2025
La violencia se intensifica en el municipio de Cajeme, y es que la noche de este viernes, se reportó la quinta víctima mortal en hechos violentos de la jornada, cuando un joven de 17 años fuera privado de la vida en el fraccionamiento Los Amaneceres.

El código rojo se activó cerca de las 20:00 horas al norte de Ciudad Obregón, cuando residentes del fraccionamiento mencionado reportaron a la línea de emergencia 911 el homicidio de un joven, identificado como Gustavo de 17 años.

De acuerdo a vecinos de la zona, el hecho violento se suscitó cuando la víctima se encontraba con su pareja sentimental en el porche de un domicilio ubicado sobre la calle Jecota entre Chilpetín y Tabachín, correspondiente a la sección Nuevo Amanecer de dicho fraccionamiento y el ahora occiso fuera interceptado por sujetos armados que le dispararon en al menos seis ocasiones para posteriormente huir del lugar.

Al lugar acudieron las autoridades policiacas quienes se encargaron de resguardar el área, así como de realizar las acciones de investigación correspondientes y el envío del cuerpo sin vida a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

Román González
