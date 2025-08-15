Balacera afuera del Estadio Cuauhtémoc en Puebla deja una mujer muerta y un herido

Una balacera registrada la tarde de este viernes 15 de agosto en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc , previo al partido entre Club Puebla y Atlético de San Luis , dejó como saldo una mujer muerta y un hombre gravemente herido , generando pánico entre los asistentes y un retraso en el inicio del encuentro de la Liga MX .

El enfrentamiento se produjo minutos antes del arranque del juego, correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025, y de acuerdo con reportes, el tiroteo se habría originado por una disputa entre integrantes de Antorcha Campesina y miembros de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) "28 de Octubre", quienes presuntamente peleaban el control de espacios comerciales en el estacionamiento del estadio.

TENSIÓN Y OPERATIVO DE SEGURIDAD TRAS LOS DISPAROS

El incidente causó momentos de caos entre los aficionados que se encontraban en las inmediaciones del estadio. Testigos señalaron que los agresores huyeron a bordo de un vehículo, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de seguridad.

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y autoridades federales, desplegó un operativo especial que incluyó patrullajes, filtros de revisión y presencia de elementos montados para resguardar la zona.

El partido finalmente comenzó con un retraso de aproximadamente 10 minutos, aunque el ambiente estuvo marcado por la preocupación e incertidumbre entre los asistentes.

Lograron captar a un sujeto que disparó en las afueras del estadio #Cuauhtémoc. Ésto por la disputa por los espacios del estacionamiento entre los ambulantes de dos viejas mafias: la 28 de octubre y antorcha campesina.pic.twitter.com/2ox9LcVgrq — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) August 16, 2025

PUEBLA ENFRENTA OLA DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD

Este nuevo hecho de violencia se suma a una preocupante tendencia delictiva en el estado. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2025 se han registrado 965 homicidios en Puebla, lo que refleja una creciente crisis de inseguridad en la región.

La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento, no se han reportado detenciones, pero las autoridades mantienen presencia en la zona para evitar nuevos enfrentamientos.