Doble ejecución en la colonia Centro de Ciudad Obregón

Un nuevo código rojo se presentó la tarde de este viernes en el mero centro de Ciudad Obregón, el llamado se derivó tras un ataque armado en contra de los tripulantes de un vehículo tipo sedán, que dejó como saldo dos víctimas mortales más, en un hecho violento dentro del municipio.

Agentes de la policía municipal y estatal, así como efectivos de la Guardia Nacional, Marina y Ejercito mexicano acudieron al llamado de emergencia que se registró alrededor de las 16:00 horas en la calle Sinaloa, en el tramo comprendido entre Allende y Náinari, donde sobre la banqueta de la acera oriente quedó el vehículo de las víctimas.

Según los primeros reportes, la unidad transitaba de norte a sur cuando fue interceptada por otro carro en donde viajaban sujetos armados, quienes dispararon contra la parte frontal de la unidad, logrando impactar a sus tripulantes, quienes perdieron el control de la unidad, subiendo en la banqueta y chocando contra la protección de una obra en construcción que se ubica en el sitio.

Por lo anterior, arribaron rápidamente paramédicos de la delegación local de Cruz Roja, quienes solo pudieron determinar que los dos tripulantes de la unidad agredida ya no contaban con signos vitales, por lo cual desde la llegada de los agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se requirió la presencia del Servicio Médico Forense (Semefo).

Mientras tanto, los agentes policiales resguardaron el área del hecho violento, creando un cerco perimetral desde las calles Náinari a la Hidalgo y de la Miguel Alemán a la 5 de Febrero, cabe señalar que esta agresión se registró a escasos metros del Palacio Municipal de Cajeme, en el primer cuadro de la ciudad.