Vinculan a proceso a presunto homicida en Hermosillo; un adolescente también está implicado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de José Leobardo "N", de 27 años, y de un adolescente de 15 años por los delitos de homicidio calificado con premeditación y ventaja, así como tentativa de homicidio calificado con premeditación y ventaja, en perjuicio de César Francisco "N", occiso, y Narciso "N", que resultó lesionado.

En audiencia de control de detención, el juez decretó la vinculación a proceso, imponiendo como medida cautelar prisión preventiva justificada y otorgando tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En el mismo caso, en un Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes se realizó audiencia contra el adolescente, donde se decretó de legal la detención, se formuló imputación y, a solicitud de la Fiscalía, se impuso medida cautelar de internamiento preventivo. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional para la resolución de su situación jurídica.

Los eventos imputados se suscitaron alrededor de las 02:30 horas del pasado 10 de agosto en el exterior de un local de eventos en Cerrada Nogales Sur, colonia Jorge Valdez Muñoz, en Hermosillo.

El adulto imputado y el adolescente arribaron en una motocicleta Italika FT125 color negro con rojo, posteriormente, el menor entregó un arma de fuego a José Leobardo "N", quien disparó contra las víctimas, ocasionando a Narciso "N" una lesión en la región escapular izquierda, clasificada como de las que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.

César Francisco "N" recibió cuatro impactos de proyectil de arma de fuego, provocándole la muerte por choque hemorrágico por lesiones en aorta torácica y pulmón.

Posteriormente, ambos imputados huyeron en la motocicleta, siendo perseguidos hasta chocar con un vehículo en calles Jorge Valencia y Jesús Larios, donde fueron detenidos por elementos de Seguridad Pública Municipal.