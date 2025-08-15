Guerreras Buscadoras hallan osamenta al sur de Ciudad Obregón; podría tratarse de una mujer

En el traspatio de una vivienda de la colonia Nueva Palmira. las Guerreras Buscadoras encontraron una osamenta, que, de acuerdo con las prendas que portaba, podría corresponder a una mujer.

Fue poco después de las 09:00 horas del viernes, cuando el colectivo de búsqueda informó sobre el hallazgo, en un domicilio ubicado en la cerrada del Ensueño, en el citado asentamiento que se ubica al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo con las prendas halladas en la fosa clandestina, además de que el cuerpo tenía cabello largo, se estableció que podría tratarse de una mujer, sin embargo, será mediante ADN como se establezca su sexo e identidad.

Debido a que los restos estaban sepultados con tierra y concreto, la labor de las Guerreras Buscadoras se complicó, pero una vez removido todo el material, realizaron la exhumación con apoyo de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES).