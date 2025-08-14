Encuentran cuerpo sin vida flotando en Canal Bajo

Una intensa movilización policiaca se reportó la jornada de este jueves, luego de que personas que se encontraban a un costado del Canal Bajo a la altura de la calle Morelos observaron un cuerpo flotando, por lo que dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencia 911.

El reporte fue recibido en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5i) alrededor de las 16:45 horas, por lo cual acudieron al lugar elementos de los tres órdenes de gobierno, así como integrantes del equipo de rescate acuático del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón.

Tras los trabajos de rescate, los rescatistas lograron recuperar el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, de quien aunque no se logró conocer su identidad, se supo que vestía camisa blanca a rayas, pantalón de mezclilla y tenis rojos; además, se desconoce si presentaba signos de violencia.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la Unidad de Servicio Médico Forense (Semefo) y luego al anfiteatro de la fiscalía, donde se le realizará la autopsia conforme a lo establecido por la ley para determinar científicamente las causas de su muerte.