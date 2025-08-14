“Caen” tres por delito contra la salud en Ciudad Obregón

En distintos puntos de Ciudad Obregón, tres personas fueron detenidas por la probable comisión de delito contra la salud.

El pasado 8 de agosto en la colonia Benito Juárez, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguró a Jesús Guadalupe “N” de 29 años, quien cuenta con antecedentes por robo de vehículo, robo con violencia y narcomenudeo. Entre sus pertenencias se localizaron 15 envoltorios con crystal y 70 pesos en efectivo.

Posteriormente, el día 11 de agosto, en diligencia de cateo realizada por AMIC y Defensa en la colonia Cajeme, fueron detenidos Guillermo “N” de 59 años, con antecedentes por delitos contra la salud, y Miriam Zulema “N” de 40 años. En el lugar se aseguraron 21 envoltorios, también con crystal.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, para la integración de las carpetas de investigación y el ejercicio de la acción penal.