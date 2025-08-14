  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 14 De Agosto Del 2025
Policiaca

“Caen” tres por delito contra la salud en Ciudad Obregón

Dos de los detenidos cuentan con antecedentes penales, según informó la Fiscalía

Ago. 14, 2025
En distintos puntos de Ciudad Obregón, tres personas fueron detenidas por la probable comisión de delito contra la salud.

El pasado 8 de agosto en la colonia Benito Juárez, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguró a Jesús Guadalupe “N” de 29 años, quien cuenta con antecedentes por robo de vehículo, robo con violencia y narcomenudeo. Entre sus pertenencias se localizaron 15 envoltorios con crystal y 70 pesos en efectivo.

Posteriormente, el día 11 de agosto, en diligencia de cateo realizada por AMIC y Defensa en la colonia Cajeme, fueron detenidos Guillermo “N” de 59 años, con antecedentes por delitos contra la salud, y Miriam Zulema “N” de 40 años. En el lugar se aseguraron 21 envoltorios, también con crystal.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, para la integración de las carpetas de investigación y el ejercicio de la acción penal.

Roke Arballo
