Decomisan más de 600 dosis de narcóticos en Ciudad Obregón

En un operativo coordinado, policías estatales y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército aseguraron cientos de dosis de drogas en colonias del sur de Ciudad Obregón.

Durante patrullajes de vigilancia en la colonia El Rodeo, se localizaron más de 180 envoltorios con narcótico, mismos que habían sido abandonados en vía pública.

Por otra parte, en la colonia Nueva Palmira, los agentes hicieron el hallazgo de aproximadamente 474 envoltorios con drogas.

En ambos casos, solamente se hizo el aseguramiento de las sustancias prohibidas; y no se reportaron detenidos.

Con las medidas de seguridad y el protocolo de primer respondiente, se procedió al aseguramiento del narcótico, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.