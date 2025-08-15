Asesinan a vecino de la Machi López, al sur de Ciudad Obregón

La mañana de este viernes, el estruendo de las armas de fuego terminó con la calma que prevalecía en la colonia Maximiliano R. López, pues criminales terminaron con la vida de un hombre de 47 años de edad.

El crimen ocurrió poco antes de las 7:00 de la mañana, en el cruce de las calles Lirios y Amapolas, del sector también conocido como la Machi López, al sur de Ciudad Obregón. La víctima fue identificada como Juan Cristóbal M. M., a quien acribillaron frente a su domicilio.

La zona fue custodiada por elementos policiacos y militares, mientras que peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía realizaban las investigaciones correspondientes en la zona.

Por último, ordenaron el traslado del cadáver de Juan Cristóbal al anfiteatro, donde médicos forenses le practicarían la autopsia de ley.