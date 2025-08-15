Privan de la libertad a mujer en Ciudad Obregón; se la llevaron de un puesto de dogos

Mientras se encontraba cenando en un puesto de hot dogs, una joven mujer fue privada de su libertad por sujetos armados.

El "levantón" ocurrió la medianoche del jueves, en calle Jalisco y bulevar CTM del fraccionamiento Paseo Alameda, al sur de Ciudad Obregón.

La víctima fue identificada como Daniela M. R. de 25 años de edad, vecina del fraccionamiento Misión San Rafael.

De acuerdo con los reportantes, la joven comía en compañía de otras personas, cuando dos sujetos armados la obligaron a subir a un vehículo de color gris con placas americanas, en el que huyeron por la calle Jalisco hacia el norte, y al llegar a la calle Misiones tomaron hacia el poniente, perdiéndose de vista.

Elementos de las distintas corporaciones policiacas desplegaron un operativo en el sector, pero no lograron ubicar a la víctima ni a sus captores, por lo que, personal de la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación e inició con las indagatorias.

Apenas la semana pasada ocurrió un caso similar, donde una mujer fue "levantada" afuera de un hotel de la calle Allende, en la colonia Centro. Después de aproximadamente 24 horas, la joven fue localizada sana y salva.