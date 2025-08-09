  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 9 De Agosto Del 2025
Policiaca

Localizan con vida a joven privada de la libertad

Se desactiva Protocola Alba tras confirmarse que la mujer ya se encuentra con sus familiares

Ago. 09, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que este sábado se desactivó el protocolo Alba que se había accionado el pasado viernes cuando Blanca Siomara, de 28 años de edad, fue privada ilegalmente de su libertad frente a un hotel de la colonia Centro de Ciudad Obregón, tras corroborar que la joven fue localizada sana y salva.

A través de un comunicado, la dependencia detalló: “Derivado de una intensa búsqueda implementada por fuerzas del orden público de los tres niveles de Gobierno en zonas claves de Ciudad Obregón y a la difusión en redes sociales y medios de comunicación de la cédula de Protocolo Alba, la mujer fue dejada en libertad y ya se encuentra con sus familiares sana y salva. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene una investigación para dar con los responsables de este hecho”.

Cabe recordar que el pasado viernes, alrededor de las 19:00 horas, se activó un código rojo en la calle Allende entre Tabasco y Tlaxcala, lugar donde se suscitó el hecho, y que a través de redes sociales se viralizó un video tomado desde una cámara de videovigilancia, en donde se aprecia el momento en que la víctima es abordada por un par de hombres quienes, en un principio, parecen dialogar con ella, para posteriormente, cuando la víctima intenta resguardarse al interior del hotel, es forzada a subir a una vagoneta color gris.

La FGJES agradeció la colaboración recibida en difundir y contribuir en la localización de la joven Blanca Siomara, quien ya se encuentra sana y salva con sus familiares.

Román González
