  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 9 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Encarcelan a cuatro presuntos homicidas en Ciudad Obregón

A los sujetos se les acusa de privar de la vida a un hombre en un centro de rehabilitación de la colonia Valle Verde

Ago. 09, 2025
Encarcelan a cuatro presuntos homicidas en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación y logró la imposición de prisión preventiva en contra de Juan Alberto "N", de 29 años; José Andrés "N", de 24 años; Mario Manuel "N", de 25 años; y Jesús Ricardo "N", de 26 años.

Los cuatro sujetos son señalados como probables responsables del delito de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja, cometido en perjuicio de Juan Manuel "N", de 34 años.

Los hechos ocurrieron el 3 de agosto de este año, alrededor de las 03:00 horas, en el interior del centro de rehabilitación ubicado en la colonia Valle Verde, al sur de Ciudad Obregón.

Mediante investigaciones, se estableció que los sujetos tomaron de improviso a la víctima, a quien superaban en número de agresores, procediendo a golpearlo y someterlo hasta privarlo de la vida mediante asfixia por sofocación.

Durante la audiencia se formuló imputación y el juez impuso la prisión preventiva como medida cautelar, por lo que ahora los cuatro señalados se encuentran a la espera de la siguiente audiencia para que se defina su situación jurídica.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Capturan a menor de edad que presuntamente asesinó a su hermano en Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a menor de edad que presuntamente asesinó a su hermano en Ciudad Obregón

Agosto 09, 2025

Fueron policías estatales quienes lo detuvieron y le aseguraron droga, además del arma que habría utilizado para cometer el crimen

Rastreadoras de Ciudad Obregón piden apoyo para localizar a joven "levantada" afuera de hotel
Policiaca

Rastreadoras de Ciudad Obregón piden apoyo para localizar a joven "levantada" afuera de hotel

Agosto 09, 2025

El colectivo emitió ficha de búsqueda y puso a disposición un número de teléfono para recibir información sobre su paradero

Arde vivienda en el Plano Oriente de Ciudad Obregón
Policiaca

Arde vivienda en el Plano Oriente de Ciudad Obregón

Agosto 09, 2025

Elementos del Departamento de Bomberos evitaron que las llamas se propagaran a otras casas del sector