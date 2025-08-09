Encarcelan a cuatro presuntos homicidas en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación y logró la imposición de prisión preventiva en contra de Juan Alberto "N", de 29 años; José Andrés "N", de 24 años; Mario Manuel "N", de 25 años; y Jesús Ricardo "N", de 26 años.

Los cuatro sujetos son señalados como probables responsables del delito de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja, cometido en perjuicio de Juan Manuel "N", de 34 años.

Los hechos ocurrieron el 3 de agosto de este año, alrededor de las 03:00 horas, en el interior del centro de rehabilitación ubicado en la colonia Valle Verde, al sur de Ciudad Obregón.

Mediante investigaciones, se estableció que los sujetos tomaron de improviso a la víctima, a quien superaban en número de agresores, procediendo a golpearlo y someterlo hasta privarlo de la vida mediante asfixia por sofocación.

Durante la audiencia se formuló imputación y el juez impuso la prisión preventiva como medida cautelar, por lo que ahora los cuatro señalados se encuentran a la espera de la siguiente audiencia para que se defina su situación jurídica.