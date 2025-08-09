  • 24° C
Policiaca

Arde vivienda en el Plano Oriente de Ciudad Obregón

Elementos del Departamento de Bomberos evitaron que las llamas se propagaran a otras casas del sector

Ago. 09, 2025
Poco después de las 6 de la mañana de este sábado, elementos del Departamento de Bomberos se movilizaron hasta la colonia Benito Juárez, para atender el reporte de incendio de una vivienda.

Lo anterior ocurrió en calle Francisco I. Madero entre Ejido y 6 de Abril, en el sector también conocido como Plano Oriente.

Sobre la vivienda, vecinos del sector informaron que se encuentra abandonada; sin embargo, dijeron que suele ser refugio de malvivientes, por lo que no descartan que el incendio haya sido provocado.

Rápidamente, los "apagafuegos" controlaron el incidente, impidiendo que se propagara a viviendas aledañas, por lo que no se reportaron lesionados.

