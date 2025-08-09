  • 24° C
Policiaca

Capturan a menor de edad que presuntamente asesinó a su hermano en Ciudad Obregón

Fueron policías estatales quienes lo detuvieron y le aseguraron droga, además del arma que habría utilizado para cometer el crimen

Ago. 09, 2025
Capturan a menor de edad que presuntamente asesinó a su hermano en Ciudad Obregón

Policías estatales y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), capturaron al menor de edad que, presuntamente, privó de la vida a su hermano durante una riña el viernes a mediodía.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que al momento de ser capturado, el menor; de nombre José Luis O. A. de 16 años, traía consigo ocho envoltorios con metanfetamina o crystal, además de un cuchillo, con el que habría apuñalado a su hermano, Juan José O. A., alias “El Cuate” de 22 años.

imagen-cuerpo

Tal y como se informó en su momento, el menor de edad habría agredido a su consanguíneo tras una discusión por celos hacia su pareja.

Estos hechos ocurrieron en una algodonera ubicada en carretera Internacional entre avenida Obrero Mundial y Ejército Nacional, en la salida sur de Ciudad Obregón.

En cuanto a la detención, se dio a conocer que fue en el fraccionamiento Las Misiones, cerca de donde sucedió la riña.

José Luis fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de las investigaciones correspondientes, para determinar su situación legal.

Roke Arballo
