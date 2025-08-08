  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 8 De Agosto Del 2025
Policiaca

En Ciudad Obregón, muere hombre tras ser apuñalado por su hermano

El presunto responsable tiene 16 años de edad, y habría atacado a su consanguíneo motivado por celos

Ago. 08, 2025
Entre maleza y maquinaria vieja, quedó sin vida un hombre de 22 años de edad, quien fue apuñalado por su propio hermano tras sostener una fuerte discusión.

Fue al mediodía de este viernes, cuando elementos policiacos y paramédicos de Cruz Roja se movilizaron hasta una vieja algodonera ubicada en carretera Internacional entre calles Ejército Nacional y Obrero Mundial, a un costado del fraccionamiento Las Misiones.

Los primeros reportes indicaban que en ese lugar había un hombre herido por arma blanca, sin embargo, cuando este fue revisado por los socorristas, ya había dejado de existir.

Fue la madre del occiso, quien lo identificó como Juan José O. A., y según lo relatado por la señora a las autoridades, el hombre habría sido atacado por su otro hijo; José Luis O. A. de 16 años de edad.

Previamente, los hermanos habían discutido, debido a que el menor le había reclamado a Juan José, motivado por los celos hacia su pareja sentimental.

El personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) tomó nota de los hechos, y en coordinación con elementos policiacos, se desplegó un operativo para la búsqueda del menor de edad.

En cuanto al cuerpo de Juan José, fue llevado al anfiteatro, para la autopsia de ley.

Roke Arballo
