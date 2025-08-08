En Ciudad Obregón, montan vigilancia en vivienda donde murió un hombre, presuntamente a manos de marinos

Elementos de la Policía Municipal mantienen vigilancia en el inmueble donde el pasado miércoles un hombre falleció tras recibir una golpiza, presuntamente a manos de elementos de la Secretaría de Marina.

Como oportunamente se dio a conocer, tal hecho sucedió en callejón Haití entre Galeana y No Reelección, en la colonia Centro.

Alejandro G. S. de 40 años de edad, logró relatarle a un amigo antes de morir, que presuntamente había sido detenido por elementos de la Marina y la Policía Estatal, y los primeros lo agredieron a golpes, le pidieron 10 mil pesos para no llevarlo al Centro de Reinserción Social (Cereso), además de que lo habrían obligado a ingerir varias dosis de droga que traía consigo.

Lo anterior fue relatado a elementos de la Policía Municipal, quienes redactaron el Informe Policial Homologado (IPH).

Aunque personal de la Fiscalía se encargó del procesamiento de evidencia y traslado del cuerpo al anfiteatro, los elementos de Seguridad Pública Municipal no dejaron el inmueble, pues montaron guardias, para evitar que se acerquen civiles.

TRASCIENDE DETENCIÓN DE AGENTES IMPLICADOS

De manera extraoficial, se dio a conocer que personal investigador realizaría un cateo, con el objetivo de esclarecer los hechos.

De igual modo; aunque no se ha informado de manera oficial, trascendió que cuatro elementos de la Secretaría de Marina se encuentran detenidos de manera preventiva por la probable comisión del delito de homicidio, mientras que dos agentes estatales son señalados por omisión e incumplimiento de un deber legal, ya que no informaron a sus superiores sobre la situación, a pesar de que acompañaban a los marinos cuando sucedieron los hechos, pues habían desplegado un operativo mixto, en el que fue detenido el hoy occiso.