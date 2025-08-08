En Vícam, decomisan droga oculta en una camioneta

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ubicaron una camioneta en la que se transportaba un cargamento de metanfetamina o crystal.

Fue en la comunidad de Vícam, perteneciente al municipio de Guaymas, donde los castrenses realizaban recorridos de vigilancia, cuando detectaron una pick up de la marca Chevrolet, de color rojo y modelo atrasado.

Al revisar la unidad, encontraron paquetes con droga ocultos en un cajón para bocinas en la cabina, en un doble piso en la caja de carga, en la llanta de refacción; y en pacas de alfalfa que eran transportadas por la unidad.

El Gabinete de Seguridad de México dio a conocer que fue un total de 583 kilos los que se aseguraron en el lugar; y no se reportaron personas detenidas.

La camioneta y narcóticos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.