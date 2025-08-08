  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 8 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

En Vícam, decomisan droga oculta en una camioneta

El peso total del narcótico es de más de 500 kilos; estaba escondido en un cajón de bocinas, en la caja de carga y en pacas de alfalfa

Ago. 08, 2025
En Vícam, decomisan droga oculta en una camioneta

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ubicaron una camioneta en la que se transportaba un cargamento de metanfetamina o crystal.

imagen-cuerpo

Fue en la comunidad de Vícam, perteneciente al municipio de Guaymas, donde los castrenses realizaban recorridos de vigilancia, cuando detectaron una pick up de la marca Chevrolet, de color rojo y modelo atrasado.

Al revisar la unidad, encontraron paquetes con droga ocultos en un cajón para bocinas en la cabina, en un doble piso en la caja de carga, en la llanta de refacción; y en pacas de alfalfa que eran transportadas por la unidad.

imagen-cuerpo

El Gabinete de Seguridad de México dio a conocer que fue un total de 583 kilos los que se aseguraron en el lugar; y no se reportaron personas detenidas.

La camioneta y narcóticos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Privan de la vida a empleado en la Ampliación Alameda
Policiaca

Privan de la vida a empleado en la Ampliación Alameda

Agosto 07, 2025

Con varios impactos de bala ejecutan a una persona cuando se encontraba laborando en una gasolinera

Lo detienen por homicidio y privación de la libertad en Ciudad Obregón
Policiaca

Lo detienen por homicidio y privación de la libertad en Ciudad Obregón

Agosto 07, 2025

Genaro Alan "N" es señalado como presunto responsable del asesinato de una mujer de 39 años, a quien habría "levantado" con ayuda de otro sujeto

Abandonan a dos hombres asesinados en el Valle de SLRC
Policiaca

Abandonan a dos hombres asesinados en el Valle de SLRC

Agosto 07, 2025

El tétrico hallazgo se hizo en la zona conocida como la "T", entre los ejidos La Grullita e Islitas