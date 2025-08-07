Lo detienen por homicidio y privación de la libertad en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Genaro Alan "N", de 35 años, señalado como probable responsable de los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, así como privación ilegal de la libertad, cometidos en perjuicio de Claudia "N", de 39 años.

Durante la audiencia inicial, se formuló imputación en su contra y se determinó vincularlo a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el día 01 de octubre de 2023, aproximadamente a las 23:35 horas, cuando Genaro Alan "N", en compañía de otra persona, acudió a un domicilio ubicado en la colonia Cortinas, al sur de Ciudad Obregón.

En dicho lugar, empleando violencia física y moral, sustrajeron a la víctima Claudia Fabiana "N", subiéndola en contra de su voluntad a un vehículo de color blanco, tipo sedán, de modelo reciente.

Posteriormente, la trasladaron a un domicilio ubicado en la colonia Sochiloa, donde, utilizando un arma de fuego, la privó de la vida.

Tras acreditar con medios de prueba la probable responsabilidad del señalado, es que el Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso y actualmente trabaja para fortalecer la carpeta de investigación.