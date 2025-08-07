  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 7 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Lo asesina el ex de su pareja en Huatabampo

El crimen sucedió la madrugada del jueves en la colonia PRI 90

Ago. 07, 2025
Lo asesina el ex de su pareja en Huatabampo

Un hombre de 28 años de edad perdió la vida, víctima de un supuesto crimen pasional en Huatabampo.

Se trata de Samuel Ignacio "N", quien presuntamente fue agredido por el exnovio de su actual pareja.

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia PRI 90, cuando el presunto responsable irrumpió para atacar a su expareja.

Samuel Ignacio se interpuso, y fue él quien recibió varias puñaladas, las cuales terminaron con su existencia antes de que llegaran los paramédicos.

En cuanto al responsable; quien contaba con una orden de restricción por antecedentes de violencia en contra de su exnovia, logró huir del lugar; sin embargo, ya está plenamente identificado y personal de la Fiscalía trabaja en su búsqueda.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Tirotean vivienda en la colonia Libertad de Ciudad Obregón; no reportan víctimas
Policiaca

Tirotean vivienda en la colonia Libertad de Ciudad Obregón; no reportan víctimas

Agosto 07, 2025

Los hechos sucedieron en la calle Río Tula; autoridades hallaron decenas de casquillos de arma larga

Decomisan cargamento de droga en Átil, al norte de Sonora
Policiaca

Decomisan cargamento de droga en Átil, al norte de Sonora

Agosto 07, 2025

Los narcóticos están valuados en más de 4 millones de pesos; también se decomisaron autos robados

Privan de la vida a hombre en el fraccionamiento Casa Blanca de Ciudad Obregón
Policiaca

Privan de la vida a hombre en el fraccionamiento Casa Blanca de Ciudad Obregón

Agosto 06, 2025

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al llamado, pero ya nada pudieron hacer por el afectado, pues este ya no presentaba signos vitales