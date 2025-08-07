Lo asesina el ex de su pareja en Huatabampo

Un hombre de 28 años de edad perdió la vida, víctima de un supuesto crimen pasional en Huatabampo.

Se trata de Samuel Ignacio "N", quien presuntamente fue agredido por el exnovio de su actual pareja.

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia PRI 90, cuando el presunto responsable irrumpió para atacar a su expareja.

Samuel Ignacio se interpuso, y fue él quien recibió varias puñaladas, las cuales terminaron con su existencia antes de que llegaran los paramédicos.

En cuanto al responsable; quien contaba con una orden de restricción por antecedentes de violencia en contra de su exnovia, logró huir del lugar; sin embargo, ya está plenamente identificado y personal de la Fiscalía trabaja en su búsqueda.