Decomisan cargamento de droga en Átil, al norte de Sonora

Durante recorridos de vigilancia al norte de Sonora, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional decomisaron un cargamento de droga, además de dos vehículos abandonados.

Lo anterior sucedió en las inmediaciones del municipio de Átil, cuando los elementos ubicaron dos camionetas; una Jeep Cherokee guinda y una GMC Yukon de color blanco.

Dentro de dichas unidades encontraron un total de 35 paquetes con metanfetamina o crystal en su interior. El peso total del narcótico fue de 15.7 kilos; y de acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, su costo es de 4.2 millones de pesos.

El narcótico y vehículos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.