Policiaca

Privan de la vida a hombre en el fraccionamiento Casa Blanca de Ciudad Obregón

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al llamado, pero ya nada pudieron hacer por el afectado, pues este ya no presentaba signos vitales

Ago. 06, 2025
Alrededor de las 20:00 horas de este miércoles se registró una agresión armada que dejó como saldo una persona ejecutada.

El atentado se registró por la calle Monte Bello casi esquina con bulevar Antonio Caso en el fraccionamiento Casa Blanca, al poniente de Ciudad Obregón.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al llamado, pero ya nada pudieron hacer por el afectado, pues este ya no presentaba signos vitales.

El lugar donde se consumó el atentado fue sitiado por uniformados de los tres niveles de gobierno.

De manera extraoficial se habla que hubo un enfrentamiento entre elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y presuntos delincuentes.

Con este crimen se llega a 18 personas ejecutadas en el mes de agosto y suma el cuarto asesinato de este día.

Oviel Sosa
Oviel Sosa
