  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 6 De Agosto Del 2025
Policiaca

Asesinan a balazos al "Tito" en la Real del Norte de Ciudad Obregón

El hecho violento representa el tercer atentado que se registra este miércoles en Cajeme

Ago. 06, 2025
El cadáver de un hombre fue depositado en la Unidad de Servicio Médico Forense (Semefo), el cual minutos antes fue atacado a balazos, provocándole los proyectiles de arma de fuego lesiones que le causaron la muerte.

El homicidio se consumó alrededor de las 16:40 horas de este miércoles por las calles Barones y Príncipe en la colonia Real del Norte al noreste de Ciudad Obregón.

De manera extra oficial la víctima fue identificada con el apodo del "Tito", quien era vecino de la colonia Nuevo Cajeme.

El lugar del atentado fue sitiado por uniformados de los tres niveles de Gobierno y el acceso quedó restringido con cinta amarilla.

Paramédicos de Cruz Roja que atendieron el llamado, tras examinar al afectado establecieron que este ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), realizaron las primeras pesquisas con miras a seguir con las averiguaciones entorno al crimen que se perpetró.

Por su parte peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), tomaron fotografías al cuerpo del occiso, recogieron los casquillos percutidos y levantaron las evidencias que localizaron en la escena donde se registró la agresión armada.

Fuerzas militares se encargaron de resguardar el área. Al final el cuerpo fue llevado al anfiteatro de la Fiscalía en donde se le realizará la autopsia que marca la ley.

El finado representa la tercera persona asesinada de este miércoles y pasa a la lista de asesinatos como el ejecutado número diecisiete del mes de agosto en el municipio de Cajeme.

Oviel Sosa
