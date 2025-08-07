  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 7 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Tirotean vivienda en la colonia Libertad de Ciudad Obregón; no reportan víctimas

Los hechos sucedieron en la calle Río Tula; autoridades hallaron decenas de casquillos de arma larga

Ago. 07, 2025
Tirotean vivienda en la colonia Libertad de Ciudad Obregón; no reportan víctimas

El reporte de una balacera en la colonia Libertad, activó el código rojo y movilizó a las distintas corporaciones policiacas hasta la calle Río Tula.

Los hechos sucedieron la noche del miércoles, en una vivienda ubicada en la citada vialidad, entre calles Río San Juan y Río Moctezuma, al sur de Ciudad Obregón.

Luego de revisar la zona, policías y militares descartaron la presencia de personas heridas; sin embargo, tuvieron que resguardar la escena, ya que hallaron decenas de casquillos de arma larga, además se percataron de que una vivienda del sector tenía impactos de bala en la fachada.

El personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se encargó de la búsqueda y recolección de indicios, y demás investigaciones en el lugar.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Decomisan cargamento de droga en Átil, al norte de Sonora
Policiaca

Decomisan cargamento de droga en Átil, al norte de Sonora

Agosto 07, 2025

Los narcóticos están valuados en más de 4 millones de pesos; también se decomisaron autos robados

Privan de la vida a hombre en el fraccionamiento Casa Blanca de Ciudad Obregón
Policiaca

Privan de la vida a hombre en el fraccionamiento Casa Blanca de Ciudad Obregón

Agosto 06, 2025

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al llamado, pero ya nada pudieron hacer por el afectado, pues este ya no presentaba signos vitales

Asesinan a balazos al "Tito" en la Real del Norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Asesinan a balazos al "Tito" en la Real del Norte de Ciudad Obregón

Agosto 06, 2025

El hecho violento representa el tercer atentado que se registra este miércoles en Cajeme