Tirotean vivienda en la colonia Libertad de Ciudad Obregón; no reportan víctimas

El reporte de una balacera en la colonia Libertad, activó el código rojo y movilizó a las distintas corporaciones policiacas hasta la calle Río Tula.

Los hechos sucedieron la noche del miércoles, en una vivienda ubicada en la citada vialidad, entre calles Río San Juan y Río Moctezuma, al sur de Ciudad Obregón.

Luego de revisar la zona, policías y militares descartaron la presencia de personas heridas; sin embargo, tuvieron que resguardar la escena, ya que hallaron decenas de casquillos de arma larga, además se percataron de que una vivienda del sector tenía impactos de bala en la fachada.

El personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se encargó de la búsqueda y recolección de indicios, y demás investigaciones en el lugar.