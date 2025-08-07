  • 24° C
Policiaca

Abandonan a dos hombres asesinados en el Valle de SLRC

El tétrico hallazgo se hizo en la zona conocida como la "T", entre los ejidos La Grullita e Islitas

Ago. 07, 2025
Los cuerpos de dos hombres con evidentes huellas de violencia, fueron abandonados por desconocidos en la zona rural de San Luis Río Colorado.

El hallazgo ocurrió la mañana del jueves en la zona conocida como la "T", ubicada entre los ejidos La Grullita e Islitas.

Las identidades de las víctimas no fueron reveladas, y se dio a conocer que sus cuerpos fueron trasladados al anfiteatro, donde les practicarían la autopsia de ley.

En cuanto a las investigaciones en la escena del crimen, quedaron a cargo de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora.

Por su parte, las corporaciones policiacas brindaron resguardo y desplegaron un operativo en la zona, pero no lograron ubicar a los responsables del doble homicidio.

Roke Arballo
