Privan de la vida a empleado en la Ampliación Alameda

La ola de violencia continua al alza en el Municipio; este jueves, mientras un empleado de una gasolinera ubicada en la colonia Ampliación Alameda se encontraba laborando, fue ejecutado por sujetos armados con certeros disparos de arma de fuego.

Fue alrededor de las 19:10 horas, cuando se activó el código rojo derivando en una intensa movilización policial, hasta un establecimiento de venta de gasolina, ubicado sobre la calle California esquina con Nilo, al norte de Ciudad Obregón, donde los agentes de seguridad corroboraron que en el área de despacho del combustible se encontraba una persona sin vida.

Desde la llegada de las fuerzas policiales se corroboró que la víctima, un hombre de entre 30 a 35 años, quien presuntamente respondía al nombre de Joel alias "El Chapo", presentaba heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza y parte del torso, así como que no contaba con signos vitales, por lo cual se requirió de la presencia de elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) para el traslado del cuerpo para la autopsia correspondiente.

De manera extraoficial se dio a conocer que la víctima laboraba en el establecimiento y se encontraba en funciones al momento de la agresión, así como que los presuntos agresores no se llevaron no efectivo o mercancía del comercio, por lo que serán las autoridades quienes se encarguen de investigar este hecho.

Al lugar también acudieron agentes de las diferentes corporaciones policiales, además de personal de la Secretaría de Marina y del Ejercito Mexicano, para resguardar el área y llevar a cabo las indagatorias necesarias.