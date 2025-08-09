  • 24° C
Policiaca

Rastreadoras de Ciudad Obregón piden apoyo para localizar a joven “levantada” afuera de hotel

El colectivo emitió ficha de búsqueda y puso a disposición un número de teléfono para recibir información sobre su paradero

Ago. 09, 2025
Rastreadoras de Ciudad Obregón piden apoyo para localizar a joven “levantada” afuera de hotel

Como Siomara V. R., fue identificada la joven mujer que la tarde de ayer fue víctima de una privación ilegal de la libertad en el Centro de Ciudad Obregón.

Como oportunamente se dio a conocer, los hechos sucedieron a las 19:00 horas, afuera de un hotel ubicado en calle Allende entre Tabasco y Tlaxcala.

En redes sociales, circuló un video en el que se capta el momento en el que dos hombres se acercan a Siomara y después de dialogar brevemente con ella, la toman por la fuerza y la obligan a subir a una vagoneta de color gris, en la que se retiran a toda velocidad.

Aunque la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) abrió una investigación en relación a los hechos, no ha emitido información oficial.

Por su parte, las Rastreadoras de Ciudad Obregón, publicaron en sus redes sociales la ficha de búsqueda con datos e imagen de la joven, además, pusieron a disposición el celular 6441543106, para recibir información precisa sobre su paradero.

Roke Arballo
Roke Arballo
