Policiaca

Se reporta presunta privación de la libertad en la zona Centro de Ciudad Obregón

La tarde de este viernes autoridades policiales atendieron un código rojo en un conocido hotel de la ciudad

Ago. 08, 2025
Pese a que la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme recientemente exhortó a la ciudadanía a no alarmarse por presuntos casos de "levantones", argumentando que solo han recibido un reporte oficial por este tipo de delitos, la tarde de este viernes se registró la supuesta privación de la libertad de una mujer frente a las instalaciones de un hotel ubicado en la colonia Centro de Ciudad Obregón.

Fue alrededor de las 19:00 horas cuando se dio conocimiento de una intensa movilización policial en la calle Allende entre Tabasco y Tlaxcala, donde se llevó a cabo el presunto "levantón" de una persona del sexo femenino, por lo cual los agentes de Seguridad llevaron a cabo las acciones de investigación necesarias en el sitio, resaltando que hasta el cierre de edición no se ha brindado información oficial del hecho.

imagen-cuerpo

A través de redes sociales ha circulado un video tomado desde una cámara de video vigilancia, en donde se aprecia el momento en que la víctima, una mujer joven, es abordada por un par de hombres quienes, al parecer en un principio dialogan con ella, para posteriormente, cuando la víctima intenta resguardarse al interior del hotel, es forzada a subir a una vagoneta color gris.

Cabe señalar que aún se desconoce la identidad tanto de la mujer, como de los presuntos delincuentes, por lo que serán las autoridades quienes den a conocer información oficial sobre el presunto hecho delictivo.

Román González
