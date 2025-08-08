Identifican a sujeto abatido por elementos de la AMIC en Casa Blanca

Como Juan Antonio "N", de 25 años, fue identificado el hombre que el pasado miércoles fue abatido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en el fraccionamiento Casa Blanca.

El objetivo criminal fue ubicado en un domicilio ubicado en la calle Montebello; y era buscado por su probable responsabilidad en el homicidio de un menor de 16 años de edad, perpetrado en Hermosillo, a finales de junio del año en curso.

Los hechos consistieron en el hallazgo del cuerpo sin vida del joven, el cual fue descubierto en el domicilio ubicado en la calle Almendras de la colonia Floresta el 29 de junio del año en curso, lugar en el que estaban la víctima y el victimario desde un día antes.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima cometió un error a la hora de tatuar al victimario, motivo por el cual el agresor se enfureció y lo agredió físicamente, privándolo de la vida a golpes y mutilándolo después.

Testigos familiares relataron que una tía del presunto responsable escuchó ruidos provenientes de uno de los cuartos, donde posteriormente halló el cuerpo de la víctima; además, se encontraron los indicios de un hacha, un palo y cobijas con manchas hemáticas, presumiblemente utilizados en el crimen.

Posteriormente, a las 19:00 horas, personal de una cadena de supermercados localizó una hielera con restos de la víctima en los sanitarios de la sucursal ubicada en los bulevares Progreso y Solidaridad.

Tras las investigaciones, se logró determinar la identidad de Juan Antonio "N" como probable responsable, obteniendo la correspondiente orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, posteriormente fue ubicado en el ya citado domicilio de la colonia Casa Blanca en Ciudad Obregón, por lo que se iniciaron las labores operativas para ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

Sin embargo, el probable responsable al percatarse de la presencia de las autoridades en el domicilio donde se resguardaba, sacó un arma de fuego y disparó contra los agentes, quienes en respuesta neutralizaron al sujeto, cumpliendo con el protocolo de actuación policial.

Durante el operativo también fue detenido Alberto Emmanuel "N" proveniente de Jalisco, quien se encontraba en el mismo domicilio y también disparó contra los agentes de la autoridad; a él se le aseguró un arma de fuego y 20 envoltorios de mariguana.