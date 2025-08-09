  • 24° C
Muere mujer en accidente al norte de Ciudad Obregón

El percance sucedió entre las comunidades de Vícam y Tórim, sobre la carretera Internacional México 15

Ago. 09, 2025
Muere mujer en accidente al norte de Ciudad Obregón

Durante la mañana de este sábado, un tráiler y un automóvil compacto participaron en un fatal accidente al transitar por la carretera Internacional tramo Ciudad Obregón – Guaymas.

Los hechos sucedieron poco antes de las 08:00 horas, en el kilómetro 31 de la rúa federal, entre los poblados de Vícam y Tórim, sitio al que se movilizaron elementos de la Guardia Nacional división Caminos, así como personal de Capufe.

Los vehículos implicados en el choque con un tráiler de color blanco que llevaba enganchado un doble semirremolque, y un sedán Hyundai HB20 de color gris.

El conductor de la unidad de carga resultó con lesiones leves y fue revisado por paramédicos, mientras que la conductora del auto; de aproximadamente 45 años, perdió la vida en el lugar.

La colisión ocurrió en el carril que conduce de norte a sur, sin embargo, los daños en la parte frontal del sedán sugieren que este se desplazaba en sentido contrario.

imagen-cuerpo

El personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se encargó de las investigaciones en el sitio del percance, y trasladó del cuerpo de la mujer al anfiteatro, para la autopsia de ley.

