Detienen a cuatro en Guaymas

Durante un operativo en Guaymas, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), con apoyo del Ejército, detuvo a cuatro presuntos delincuentes.

El Gabinete de Seguridad de México informó que la captura ocurrió el jueves, y se logró además el aseguramiento de un arma larga, un arma corta, 4 cargadores, 92 cartuchos útiles, poncha llantas y varias porciones de droga valuadas en 236 mil 200 pesos.

Además de lo anterior, se decomisó una camioneta de la marca Jeep, de color blanco, que contaba con reporte de robo.

Todo el material quedó a disposición del Ministerio Público, al igual que los cuatro detenidos.