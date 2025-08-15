  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 15 De Agosto Del 2025
Policiaca

Choca pick up con tráiler en la calle Jalisco, en Ciudad Obregón

El incidente no dejó heridos, pero ocasionó caos vial debido a que la unidad de carga obstruyó la mayor parte de la rúa

Ago. 15, 2025
A causa del percance varios autos quedaron varados por minutos en la calle Jalisco (Foto: Roke Arballo)
El viernes a mediodía se registró un accidente de tránsito al norte de Ciudad Obregón, situación que movilizó a elementos del Departamento de Tránsito Municipal.

Los hechos sucedieron a las 12:30 horas, en calle Jalisco y Náinari, cuando un tráiler de color blanco; que transportaba vehículos, transitaba hacia el poniente sobre el carril exterior.

Al intentar tomar la Jalisco hacia el sur, una pick up Nissan NP-300 que transitaba en la misma dirección pero en el carril interior, chocó con la caja de carga del camión.

A causa de lo anterior, la camioneta presentó daños en la parte frontal, mientras que, el tráiler quedó varado a media calle, lo que ocasionó caos vial.

Fue necesario que los elementos de vialidad dirigieran a los automovilistas para evitar otro percance, y una vez que ambos vehículos fueron retirados de la vía, tomaron nota de los hechos.

Cabe señalar que, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no se requirió la presencia de personal de Cruz Roja.

Roke Arballo
