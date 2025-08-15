Vinculan a "La Rosario Tijeras" por homicidio en Nogales

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Martha Janeth "N", alias "La Rosario Tijeras", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja, en perjuicio de Juan Carlos "N", por hechos ocurridos en Nogales.

Durante la audiencia inicial, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la investigación, el 26 de abril de 2024, alrededor de las 23:45 horas, la imputada, en compañía de otro sujeto, acudió a un domicilio ubicado en el sector Los Chatinos, colonia Luis Donaldo Colosio, donde se encontraba la víctima en compañía de testigos.

Tras entablar conversación con Juan Carlos "N", Martha Janeth "N" presuntamente ordenó a su acompañante que lo privara de la vida, momento en que este último sacó un arma de fuego y le disparó, ocasionándole la muerte en el lugar, para posteriormente huir.