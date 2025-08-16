Se registra incendio en cuarto de hotel al norte de Ciudad Obregón

El humo que salía de una habitación alarmó a los empleados y huéspedes de un hotel, por lo que denunciaron el incidente al número de emergencia 911. El reporte fue canalizado al departamento de Bomberos de Ciudad Obregón.

Al sitio se desplazaron dos unidades extintoras, y al llegar los bomberos, ingresaron a la habitación y descubrieron que el extractor se había quemado, lo que generaba el humo que se percibía en el exterior.

El incidente se registró alrededor de las 11:16 horas de este sábado en un hotel ubicado en la esquina sureste de las calles Norte y Miguel Alemán.

De acuerdo con información proporcionada por el departamento de Bomberos de Cajeme, en el interior no se encontraban personas, por lo que el incidente solo dejó daños materiales.

Trascendió que el huésped de la habitación dejó el extractor encendido, lo que generó un sobrecalentamiento y provocó el incendio, el cual fue controlado por los llamados "traga humos" de manera eficiente para evitar mayores daños.

Al lugar también arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron nota del suceso. De manera extraoficial, trascendió que la habitación era ocupada por un agente de la Policía Estatal, quien al salir no se percató de que dejó encendido el extractor.