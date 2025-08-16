Aparatoso choque al sur de Ciudad Obregón

Un aparatoso choque se registró alrededor de las 12:40 horas de este sábado en el cruce de las calles Norman E. Borlaug (5 de Febrero) y bulevar Clouthier (400), al sur de Ciudad Obregón. El encontronazo no dejó personas lesionadas, solo cuantiosos daños materiales.

En el incidente participaron dos camionetas de modelo antiguo, una de color rojo y la otra de color blanco. De acuerdo con testigos, el conductor de la camioneta roja circulaba por la calle 400 de oriente a poniente, y al llegar a la calle 5 de Febrero, se pasó el semáforo en rojo, lo que provocó que la camioneta blanca, que se desplazaba por la calle 5 de Febrero de norte a sur, lo impactara.

El choque fue reportado al número de emergencia 911, y al lugar se desplazó un agente de tránsito, quien entrevistó a los involucrados, elaboró el reporte correspondiente y procedió con el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con la Seguridad Pública Municipal de Cajeme, más del 90 por ciento de los accidentes viales que se registran en el municipio son derivados del factor humano, siendo las principales causas el no respetar un semáforo, pasarse un alto, o manejar a exceso de velocidad o en estado de ebriedad. Por ello, las autoridades exhortan a la población a manejar con responsabilidad y acatar el reglamento de tránsito.