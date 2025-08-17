Asesinan a chofer de aplicación al noreste de Ciudad Obregón

Mientras trabajaba como conductor mediante una plataforma digital, un hombre no identificado murió, víctima de un ataque armado.

Los hechos sucedieron poco antes de las 23:00 horas del sábado, en calle Lázaro Cárdenas entre Vicente Mexia y Real del Norte, en la colonia Luis Donaldo Colosio, ubicada al noreste de Ciudad Obregón.

La víctima es un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien conducía un sedán de la marca BYD, de color claro y modelo reciente.

Se estableció que, mientras el hoy occiso trabajaba como chofer de aplicación, sus victimarios lo interceptaron, lo obligaron a bajar y luego le dispararon, para después retirarse del sitio.

Personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se encargó de las investigaciones correspondientes en el lugar, así como del traslado del cadáver al anfiteatro.