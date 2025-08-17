  • 24° C
Policiaca

Desmantelan "narcocampamento" en Puerto Peñasco; hay un detenido

En el lugar se aseguraron drogas, armas y equipo de comunicación

Ago. 17, 2025
El sujeto detenido tenía en su posesión dos armas de Uso Exclusivo de las Fuerzas Armadas

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC); con apoyo de la Secretaría de Marina, desmanteló un campamento presuntamente utilizado por la delincuencia organizada en Puerto Peñasco.

Durante recorridos de reconocimiento y disuasión apoyados con un dron, las instalaciones improvisadas en la cima de un cerro, a 20 kilómetros del casco urbano, en inmediaciones de Laguna Shores e Islas del Mar.

imagen-cuerpo

En el sitio se detuvo a Eduardo "N", de 29 años, originario de Sinaloa, quien se encontraba en posesión de un fusil de asalto AR-15 con 59 cartuchos calibre .223, una pistola calibre 9 milímetros con 17 cartuchos, un par de binoculares, un radio transmisor y 7 gramos de mariguana.

Roke Arballo
