Desmantelan "narcocampamento" en Puerto Peñasco; hay un detenido

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC); con apoyo de la Secretaría de Marina, desmanteló un campamento presuntamente utilizado por la delincuencia organizada en Puerto Peñasco.

Durante recorridos de reconocimiento y disuasión apoyados con un dron, las instalaciones improvisadas en la cima de un cerro, a 20 kilómetros del casco urbano, en inmediaciones de Laguna Shores e Islas del Mar.

En el sitio se detuvo a Eduardo "N", de 29 años, originario de Sinaloa, quien se encontraba en posesión de un fusil de asalto AR-15 con 59 cartuchos calibre .223, una pistola calibre 9 milímetros con 17 cartuchos, un par de binoculares, un radio transmisor y 7 gramos de mariguana.