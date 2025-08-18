Hallan a hombre sin vida en vivienda del Centro de Ciudad Obregón

El reporte de una persona sin vida generó intensa movilización policiaca durante la mañana del lunes en la calle Sinaloa, en la colonia Centro de Ciudad Obregón.

Lo anterior sucedió poco antes de las 11:00 horas, en la referida vialidad, entre calles 6 de Abril y Nicolás Bravo, sitio que fue abarrotado por unidades de la Policía Municipal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

El occiso, cuya identidad no fue revelada, fue hallado dentro de una vivienda, específicamente en el baño, y tras ser revisado por personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se determinó que no contaba con signos de violencia.

Una funeraria local se encargó del levantamiento del cuerpo, mientras que los agentes tomaron nota de lo ocurrido.