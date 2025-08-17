Violencia cobra otra vida en Ciudad Obregón

La violencia sigue cobrando víctimas luego de que la tarde de este domingo se registrara un nuevo hecho violento en la colonia Beltrones, ubicada al norte de Ciudad Obregón, donde una persona del sexo masculino fue privada de la vida por sujetos armados.

El hecho se suscitó alrededor de las 19:00 horas cuando a través de la línea de emergencia 911 vecinos del sector reportaran detonaciones de arma de fuego, por lo que se activó de inmediato el código rojo.

De acuerdo a residentes de la zona, la víctima fue interceptada por un grupo de sujetos armados, quienes dispararon contra la víctima en múltiples ocasiones para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido; al acudir los elementos policiacos constataron que se encontraba la víctima sin signos vitales, tirada a unos metros del cruce de las calles Olmo de Agua y Almendro.

Sobre la víctima se informó que esta respondía en vida al nombre de Manuel de 31 años de edad, quien presuntamente era vecino de la zona; con este deceso se incrementa el número de víctimas mortales en hechos violentos durante el mes de agosto a 34.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.