Policiaca

Tras intensa persecución, detienen a sujeto acusado de violencia familiar en Ciudad Obregón

El tipo fue capturado en Cócorit después de que se estrellara con una vivienda, le aseguraron un arma blanca

Ago. 18, 2025
La camioneta que conducía el detenido fue remolcada a un corralón, donde quedaría bajo resguardo
Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) lograron detener a un hombre señalado por violencia familiar, además, auxiliaron a las víctimas.

Fue la tarde del sábado, cuando los oficiales detuvieron a Lázaro Antonio "N", luego de que desatara una persecución para evadir su arresto, y ocasionara daños en un domicilio.

Los agentes estatales realizaban patrullajes en la colonia Norte cuando escucharon gritos de auxilio provenientes de una pick up Chevrolet de color blanco y modelo atrasado.

Por tal motivo, le indicaron al chofer que se detuviera, pero este hizo caso omiso y tomó la carretera México 15 al norte. Tiempo después, descendieron del vehículo las víctimas; una mujer y un menor de edad, quienes fueron atendidos por los policías estatales.

El sujeto continuó la huida; sin embargo, los agentes estatales lo siguieron y, posteriormente, el conductor del pick up perdió el control del vehículo e ingresó a un domicilio en la calle Mauro Rosas, en Cócorit, donde causó daños. Los policías dialogaron con el presunto agresor y, mediante técnicas policiales, lograron detenerlo, para después asegurarle una hoja de metal con empuñadura.

Además de los señalamientos por violencia familiar, el hoy detenido también enfrentará cargos por allanamiento de morada y portación de arma prohibida, por lo que fue turnado al Ministerio Público.

Roke Arballo
