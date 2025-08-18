Mesa Estatal de Seguridad detiene a 130 personas y asegura arsenal con droga

De acuerdo a un comunicado se dio a conocer que, autoridades integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad llevaron a cabo la detención de 130 personas y el decomiso de artefactos bélicos, droga y vehículos en distintos operativos en Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Bácum, Agua Prieta, Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca, Bacerac, Puerto Peñasco, Guaymas, Empalme, Yécora, Huatabampo y San Miguel de Horcasitas, del 11 al 17 de agosto.

Cabe destacar que en estas acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de la Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes, en estrecha coordinación ejecutaron 79 órdenes de aprehensión y 20 órdenes de cateo.

PANORAMA

También se aseguraron 10 inmuebles, 25 armas cortas y 29 armas largas; 78 vehículos; seis mil 15 cartuchos y 780 cargadores. Además de 30 pipas con metanfetamina, un tractocamión, un autobús, diversos equipos de telecomunicación, electrónica, equipo táctico, cigarros electrónicos y armas punzocortantes.

En materia de narcóticos, se confiscaron 16 mil 58 dosis de diferentes drogas (tres mil 740 kilogramos de metanfetamina, tres mil 160 kilogramos de marihuana, 511 dosis de cocaína y 113 dosis de fentanilo).

Las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su respectiva investigación.