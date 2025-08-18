Vinculan a Adalberto “N” por tentativa de homicidio en Navojoa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Adalberto “N”, de 24 años, por el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, imponiéndose la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijando un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el pasado 4 de agosto, alrededor de las 19:30 horas, en el lado poniente del estadio de beisbol de la localidad de Rancho Camargo, perteneciente a la comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, en el municipio de Navojoa.

De acuerdo con las indagatorias, la víctima, José Alfredo “N”, circulaba en bicicleta cuando fue alcanzada por el imputado, quien viajaba en una motocicleta en compañía de un adolescente de 16 años.

Adalberto “N” presuntamente derribó a la víctima con una patada, para luego agredirla con un machete, ocasionándole lesiones en cabeza, brazos, mano derecha y espalda, mientras lo amenazaba con privarlo de la vida.

La agresión no se consumó gracias a la intervención de un testigo, lo que permitió que la víctima recibiera atención médica. Las lesiones fueron clasificadas como aquellas que tardan más de quince días en sanar y que no ponen en riesgo la vida, afectando su integridad física.