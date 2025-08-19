Hallan cadáver calcinado en la "Ladrillera" de Ciudad Obregón

Durante los primeros minutos de este martes, fue descubierto el cadáver de un hombre con evidentes huellas de violencia, en la colonia Morelos o "Ladrillera", al noroeste de Ciudad Obregón.

Fue precisamente en calle Morelos y Ures, donde se reportó el incendio de una camioneta Volkswagen de color blanco.

Elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme acudieron para sofocar las llamas, y al revisar la unidad encontraron el cadáver, completamente calcinado y con las extremidades atadas.

Personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las diligencias en el lugar, y ordenó el traslado del cuerpo al anfiteatro, para la autopsia y otros procedimientos forenses, mediante los cuales se buscaría establecer la identidad de la víctima y buscar algún rastro del responsable de su muerte.

Con este hecho, se elevó a 36 el número de muertes violentas registradas en Cajeme durante el mes de agosto.