Fiscalía de Sonora asegura que la carne que encontraron en casa de Nogales es de res y no de perro

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó a través de sus páginas oficiales que la carne encontrada en el cateo en la calle Vistas del Sur de la colonia homónima, en Nogales, es de res y no de perro.

En el operativo se rescataron 54 perros en condiciones de maltrato y se encontraron algunos canes muertos. Además, se procedió al secuestro de carne, que fue expuesta a análisis para determinar su procedencia.

Con relación a los hallazgos realizados durante un cateo en una vivienda de la colonia Vistas del Sur, en Nogales, donde fueron rescatados 54 canes, la Fiscalía de Sonora (FGJES) informó lo siguiente: "Tras la realización de los exámenes correspondientes de veterinaria forense de Servicios Periciales a los restos de carne localizados en la vivienda, se ha determinado que estos corresponden a carne de res, por lo tanto, se descarta que las vísceras halladas pertenezcan a los caninos".

Actualmente se mantiene un despliegue operativo enfocado en la ubicación de una persona de interés, probable responsable del delito de maltrato animal, debido a las condiciones insalubres y de hacinamiento en las que se encontraban los perros.

Luego de revisar el entorno de esta persona, las autoridades han determinado que probablemente viva precariedad y se trate de una persona con alguna condición psiquiátrica, por lo que se busca localizarlo a fin de conocer los motivos de su actuar y con ello, evitar cualquier especulación.

Desde la Fiscalía mantienen la búsqueda activa y se informará sobre cualquier avance de este caso a la población.