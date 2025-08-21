Sujeto con arma de fuego es arrestado en la frontera de Sonora

En operativo por la zona fronteriza en General Plutarco Elías Calles, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), realizó la detención de un hombre, además del aseguramiento de un arma de fuego y equipo de comunicación.

Durante el operativo de seguridad de la División Fronteriza de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), las autoridades informaron que lograron el arresto de José Rafael "N", quien fue visto intentando deshacerse de la materia cuando circulaba en un vehículo Nissan, línea Máxima, por el camino de terracería pegado a la línea fronteriza en el ejido Adolfo López Mateos, en el municipio de General Plutarco Elías Calles al norte del estado de Sonora.

En los patrullajes realizados, los oficiales observaron al conductor arrojar la materia desde su vehículo; sin embargo, se le marcó el alto y, al revisar la zona, realizaron el hallazgo de un arma de fuego, calibre .45, un radio portátil y un cargador con cartuchos.

Debido a los hechos, el sujeto fue informado sobre los derechos de las personas detenidas, quedando, junto al material, a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes.