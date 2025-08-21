Privan de la vida a un hombre al oriente de Ciudad Obregón

Detonaciones de arma de fuego alarmaron a vecinos del fraccionamiento Las Haciendas, al oriente de Ciudad Obregón. A los minutos de haber escuchado los disparos, vieron en el pavimento a un hombre tirado.

El incidente fue reportado al número de emergencia 911, lo que generó que se activará el código rojo y se alertará por radiofrecuencia a las diversas corporaciones policiacas y fuerzas militares.

La agresión armada se registró alrededor de las 06:30 horas de este jueves por la calle Trapense, entre Jesuitas y Bulevar las Torres, en dicho sector.

Al llegar, uniformados de los tres niveles del gobierno al lugar del atentado confirmaron el hecho violento. Paramédicos de Cruz revisaron a la persona baleada y tras examinarlo establecieron que ya no presentaba signos vitales.

El área fue delimitada con cinta amarilla y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), iniciaron con las primeras pesquisas en torno al crimen que se perpetró.

Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), tomaron fotografías, recogieron los casquillos percutidos y levantaron la evidencia que localizaron en la escena donde se consumó el homicidio.

Personal de Secretaría de Marina, oficiales de la Guardia Nacional, elementos de la Policía Municipal y Estatal resguardaron el área.

El cadáver fue depositado en la Unidad de Servicio Médico Forense (SEMEFO), y trasladado a la morgue de la fiscalía, en donde se procederá con realizarle la autopsia correspondiente.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada con el nombre de Cecilio, de 37 años de edad, quien se convirtió en el asesinato 39 del mes de agosto en Cajeme.